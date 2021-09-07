Робот-пылесос научили подниматься по лестнице

Компания Dyson разрабатывает робот-пылесос, который сам поднимается по лестницам, передает Bloomberg. Согласно патентам компании, сейчас разрабатывается несколько устройств, которые будут собирать пыль, взаимодействуя со многими поверхностями.

Так, компания разрабатывает пылесос, способный самостоятельно взбираться по лестнице и преодолевать прочие препятствия. Кроме того, в планах Dyson создать роботизированную руку, которая умеет взаимодействовать с разными предметами, в том числе держать чашки и открывать дверцы шкафов.

По сообщению представителя компании, устройства создает отдельное подразделение, специализирующееся на робототехнике. Он уточнил, что разрабатываемые продукты могут не дойти до стадии массового производства.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что россияне начали активно скупать роботы-пылесосы.