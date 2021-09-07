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Xiaomi по ошибке продала флагманские смартфоны за 8 тыс. руб.

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Xiaomi

Из-за ошибки официального онлайн-магазина Xiaomi некоторым пользователям удалось купить флагманский смартфон бренда по цене низкобюджетного. Утром 7 сентября на китайском портале Mydrivers появились скриншоты покупателей, которые приобрели в Xiaomi Mall смартфон Xiaomi Mi 11 Pro в конфигурации 8/256 Гб за 700 юаней (около7 900 руб.), что во много раз меньше официальной стоимости в Китае. Весной на момент старта продаж в Китае Mi 11 Pro 8/256 Гб предлагался по цене в 5699 юаней (около 65 тыс. руб.).

Это произошло из-за бага в интерфейсе магазина — скидка в 700 юаней засчиталась в виде итоговой стоимости. Пользователи, которые успели совершить покупку, пока не знают, получат ли они Mi 11 Pro по такой цене.

Xiaomi Mi 11 Pro имеет 6,81-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 3200 х 1440 пикселей, частотой обновления изображения 120 Гц. Смартфон оснащен стереодинамиками Harman/Kardon и построен на базе чипа Snapdragon 888. Смартфон оборудован крупным датчиком изображения Samsung GN2 разрешением 50 Мп. Mi 11 Pro — первый смартфон компании с пыле-влагозащитой стандарта IP68.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что Xiaomi запретит установку приложений из сторонних источников.

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