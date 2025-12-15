«Вот так думать стал»: Головин объяснил свои слова про возвращение в Россию

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин на YouTube-канале FONBET объяснил свои слова про неясность собственного будущего и вероятности вернуться в Россию.

«Я не могу сам себе ответить, что и как. Но вот как сказал — так оно и есть. Я не задумывался об уходе (из «Монако»). Просто вот так я думать стал», — заявил Головин.

В ноябре футболист заявил, что пока не знает, как поступить лучше — остаться в «Монако» или вернуться на родину, отметив, что желает себе жить в России, потому что тогда он «будет полностью счастлив».

Головин, воспитанник академии ЦСКА, выступает за «Монако» с 2018 года. За семь сезонов в французском клубе полузащитник провел больше 235 матчей. В текущем сезоне 29-летний футболист пропустил несколько игр из-за повреждения, от которого оправился только в середине октября. Всего на его счету в этом сезоне 14 матчей за монегасков, в которых он записал на счет два гола и одну результативную передачу. Рабочий контракт Головина рассчитан до 2029 года.

