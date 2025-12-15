В Новосибирске Алла Пугачева получила условный срок за кражу

В Новосибирске Алла Пугачева украла у соседки по палате телефон и пошла под суд

В Новосибирске суд вынес приговор Алле Пугачевой, которая украла телефон. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

По данным следствия, россиянка лежала в больнице. Ночью, когда ее соседка по палате заснула, женщина украла у нее телефон и ушла из медучреждения. Техникой она «распорядилась по своему усмотрению».

«Ущерб от действий Пугачевой составил 7085,48 рублей», – сообщается в публикации.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о краже, сама фигурантка полностью признала вину. Россиянку приговорили к условному сроку один год.

До этого в Вологде девушка обворовала частный дом по инструкции мошенников. Находясь под влиянием неизвестных, она пробралась на территорию и похитила оттуда деньги и украшения.

Средства она отправила на указанные злоумышленниками счета. Украшения россиянка сдала в ломбард и, выручив за них деньги, также отправила неизвестным. В отношении девушки возбудили уголовное дело.

