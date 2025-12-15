На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Десять россиян задержаны по делам о диверсии и теракте

ФСБ: десять россиян задержаны в пяти регионах за выполнение заданий Украины
ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ задержали десять россиян в пяти регионах по подозрению в поджогах служебных автомобилей и вмешательстве в работу энергетики и транспорта по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

«Пресечена деятельность десяти граждан РФ, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги служебных автомобилей правоохранительных органов и незаконные вмешательства в деятельность объектов энергетики и транспорта», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ФСБ, задержания произошли в Астраханской, Вологодской, Волгоградской областях, а также в республике Коми и Краснодарском крае

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 2 статьи 205 (покушение на теракт), части 3 статьи 30, части 2 статьи 281 (покушение на диверсию), части 2 статьи 281 (диверсия), части 2 статьи 205 (теракт). Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным Национального антитеррористического комитета, с начала текущего года в России было предотвращено 374 террористических преступления, в том числе 273 теракта.

Ранее в Петербурге исламиста уличили в сотрудничестве с украинскими террористами.

