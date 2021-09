В Китае начали бороться с Call of Duty и GTA

Один из крупнейших онлайн-ритейлеров Китая, компания JD.com, заявила, что перестает продавать десятки видеоигр. Как сообщает South China Morning Post, это является началом борьбы властей КНР с влиянием игровой индустрии на детей.

Отмечается, что всего из продажи вышли 86 игр, среди которых все части Call of Duty, все части Grand Theft Auto (GTA), Super Mario Maker 2, FIFA 21, The Last of Us Part 2. При этом большая доля рынка игр в Китае все еще работает в серой зоне, доставляя диски из-за рубежа через онлайн-заказы.

В JD.com добавили, что теперь намерены отказывать в продаже любой игры, которая нарушает конституцию Китая или закон о национальной безопасности страны. Представитель компании уточнил, что речь идет о проектах, в которых так или иначе содержится вульгарность, порнография, азартные игры и насилие.

По данным SCMP, в прошлом ритейлер предпочитал идти на сотрудничество с регулятором только в отдельных случаях, когда игра становилась объектом активного негативного обсуждения в медиа и соцсетях.

Ранее китайские регуляторы ввели ограничения для детей на время для видеоигр. Теперь несовершеннолетним разрешено играть только по три часа в неделю: по часу в пятницу, субботу и воскресенье, а также в праздничные дни. Ужесточение объяснили ростом случаев игровой зависимости среди молодежи.