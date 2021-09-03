В Instagram отмечается сбой в работе по всему миру

В социальной сети Instagram отмечается сбой в работе по всему миру, сообщает сервис Downdetector.

Проблемы в подключении к Instagram отмечаются в Соединенных Штатах, Канаде, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии, России и ряде других стран. Кроме подключения, сбои отмечаются в работе мобильных приложений и сайта, а пользователи в сети сообщают о проблемах при просмотре ленты фотографий.

В России 65% пользователей сообщают о проблемах с загрузкой контента, а еще 23% испытывают трудности со входом в приложения. 12% пользователей, сообщивших о неполадках, испытывают трудности со входом на сайт.

Ранее в четверг, 2 сентября, в работе Instagram также произошел сбой.

Большинство пользователей (66%) жаловались на проблемы с загрузкой новостной ленты, 23% не могли войти в профиль, 11% жаловались на работу веб-сайта.

По данным карты сбоев и отчетов о проблемах в Instagram отмечается, что значительные сбои были замечены в Москве и Санкт-Петербурге. В целом, неполадки замечаются по всей Европе и западной России.