Десятки БПЛА атаковали Крым и акваторию Черного моря

Средства ПВО сбили 30 дронов над Крымом и Черным морем
true
true
true
close
Министерство обороны РФ

Российские средства ПВО ??(противовоздушной обороны)??? за три часа уничтожили над Крымом и Черным морем 30 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 20:00 до 23:00. В небе над Крымом ликвидировали 17 БПЛА, а над акваторией Черного моря — 13.

Вечером 17 декабря противник несколько раз попытался нанести удар по региону. Сначала губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что три воздушные цели были сбиты над акваторией Черного моря в районе Качи. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Меньше чем через два часа чиновник сообщил, что силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников, было сбито 11 воздушных целей. Городские объекты в ходе обеих атак не пострадали. Развожаев заверил, что все оперативные службы Севастополя наготове.

Ранее Украина попыталась устроить диверсию в Новороссийске.

