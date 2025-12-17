Десятки БПЛА атаковали Крым и акваторию Черного моря

Российские средства ПВО ??(противовоздушной обороны)??? за три часа уничтожили над Крымом и Черным морем 30 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 20:00 до 23:00. В небе над Крымом ликвидировали 17 БПЛА, а над акваторией Черного моря — 13.

Вечером 17 декабря противник несколько раз попытался нанести удар по региону. Сначала губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что три воздушные цели были сбиты над акваторией Черного моря в районе Качи. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Меньше чем через два часа чиновник сообщил, что силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников, было сбито 11 воздушных целей. Городские объекты в ходе обеих атак не пострадали. Развожаев заверил, что все оперативные службы Севастополя наготове.

Ранее Украина попыталась устроить диверсию в Новороссийске.