«Вызывает отторжение»: легенда сборной России о поездках в Европу

Бывший футболист сборной России и лондонского «Челси» Юрий Жирков признался, что Европа стала вызывать у него отторжение. Его слова приводит «РБ Спорт».

«У меня Европа вызывает отторжение — невозможно ездить в страны, которые спонсируют Украину. У меня на 80—90% ухудшилось отношение. Я не полечу в Англию, даже если дадут визу. Зачем? Отдохнуть там? Где там отдыхать? Аршавин там был? Но он по работе туда ездил. Я же лучше слетаю в Турцию или ОАЭ», — отметил он.

Последним клубом футболиста стали подмосковные «Химки». Он провел за клуб три матча. До этого он выступал за «Зенит» на протяжении пяти лет и три раза становился чемпионом России.

Также Жирков известен по выступлениям за ЦСКА, с которым он дважды выигрывал чемпионат России, четыре раза Кубок страны, а в сезоне-2004/05 ему покорился Кубок УЕФА. В Англии россиянин играл за лондонский «Челси». В составе «пенсионеров» ему также удалось выиграть чемпионат страны и стать обладателем Кубка Англии.

Жирков провел 104 матча за сборную России, забив в них два мяча. В составе национальной команды в 2008 году он занял третье место на чемпионате Европы по футболу.

