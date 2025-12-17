Игроки «ПСЖ» качали Сафонова на руках после четырех отраженных пенальти

Футболисты французского «ПСЖ» качали на руках российского вратаря Матвея Сафонова после победы над бразильским «Фламенго» в Межконтинентальном Кубке.

Встреча состоялась на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Сразу после финального свистка футболисты парижской команды бросились к Сафонову и стали качать его на руках.

Сафонов – первый вратарь в истории футбола, отразивший четыре пенальти подряд в серии на турнире Международной федерации футбола: такого не было ни на чемпионатах мира, ни на Клубных чемпионатах мира, ни на Межконтинентальном кубке, ни на Кубке конфедераций, ни на молодежных или юношеских мировых первенствах.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал.

