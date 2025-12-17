На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пьяный вахтовик пытался изнасиловать пенсионерку

В Мурманской области мужчина напал на пенсионерку и пытался ее изнасиловать
Виталий Аньков/РИА Новости

В Мурманской области суд заключил под стражу мужчину, который напал на улице на пожилую женщину, угрожал ей и пытался изнасиловать. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел на улице в городе Заполярный. По данным следствия, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения мужчина напал на 67-летнюю местную жительницу. Злоумышленник угрожал пенсионерке и попытался ее изнасиловать.

Подозреваемого в нападении задержали, по решению суда он заключен под стражу на два месяца. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

До этого под Калининградом 68-летняя женщина ложно обвинила знакомого в изнасиловании. Женщина испытывала неприязнь к 41-летнему брату сожителя и заявила, что он над ней надругался. В отношении пенсионерки возбуждено дело о ложном доносе. Ей может грозить до трех лет колонии.

Ранее массажист изнасиловал пятерых клиентов, заманив их к себе купонами на скидку.

