Челябинцы купили конфеты в магазине и нашли внутри червей

В Челябинске покупатели магазина пожаловались на червей в конфетах

В Челябинске местные жители купили в одном из магазинов конфеты и обнаружили внутри червей. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент произошел в магазине, расположенном в доме №39 по улице Тарасова. По словам покупателей, они приобрели на развес конфеты, а уже дома, вскрыв упаковку, обнаружили внутри «сюрприз». На опубликованных фотографиях видны черви, которые вылезли из сладостей.

Предположительно, причиной размножения червей в конфетах могла стать негерметичная упаковка. Ее могли вскрыть в любой момент транспортировки или продажи. Также сладости могли быть плохо запечатаны еще на производстве.

До этого в конфетах магазина «Магнит» обнаружили червей. По словам покупательницы, от увиденного у нее началась тошнота.

Ранее в орехах из «Дикси» нашли червей.