Воркутинский подросток избил продавца, поймавшего его на краже, и попал за решетку

В Воркуте подросток избил продавца после неудавшейся кражи и получил срок
Aoy_Charin/Shutterstock/FOTODOM

В Воркуте вынесли приговор 17-летнему подростку, который избил продавца, поймавшего его на краже из магазина. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в июле текущего года в местном сетевом магазине. Местный подросток попытался украсть еду из торговой точки, однако его действия пресек продавец. После этого несовершеннолетний избил сотрудника, сорвавшего его планы, нанеся ему не менее 13 ударов по телу, и скрылся. Травмы, полученные пострадавшим, оценили как легкий вред здоровью.

В ходе расследования подросток признал вину и раскаялся. Суд признал его виновным по части 2 статьи 162 УК РФ — разбой, совершенный с применением насилия. Юноше назначили наказание в виде шести месяцев лишения свободы в воспитательной колонии.

Ранее российский подросток залез в чужой дом ради кражи военной формы для коллекции.

