На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эстонский генерал заявил о создании в стране реальной массовой армии

Генерал Пальм: Эстония создала реальную массовую армию
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы Эстонии стали реальной массовой армией. Об этом заявил бывший начальник эстонского Генерального штаба генерал-майор запаса Вейко-Велло Пальм.

По его словам, за прошедшие 15 лет Таллин превратил свою армию из «бумажного тигра» в реальную массовую армию. Повседневная работа Сухопутных сил переведена в военный режим. Подразделения укомплектованы с избытком, чтобы выдержать потери и сохранить боеспособность.

Пальм подчеркнул, что системно проводившееся инвестирование в оружие и технику позволит поражать противника в глубине его территории, уничтожая при этом вражеские дома и семьи.

В настоящее время штатная численность всех эстонских вооруженных формирований достигает 45 тыс. человек. В следующем году на военную службу будут призваны 1,2 тыс. новобранцев, что в три раза меньше, чем в прошлом году.

9 сентября сообщалось, что закупленное Эстонией у американской компании LMT Defense оружие оказалось низкого качества.

Ранее в России рассказали о росте насмешек над Эстонией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Дикий» всплеск. С чем связан рост аутизма в России и почему это хорошая новость
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами