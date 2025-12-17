Вооруженные силы Эстонии стали реальной массовой армией. Об этом заявил бывший начальник эстонского Генерального штаба генерал-майор запаса Вейко-Велло Пальм.

По его словам, за прошедшие 15 лет Таллин превратил свою армию из «бумажного тигра» в реальную массовую армию. Повседневная работа Сухопутных сил переведена в военный режим. Подразделения укомплектованы с избытком, чтобы выдержать потери и сохранить боеспособность.

Пальм подчеркнул, что системно проводившееся инвестирование в оружие и технику позволит поражать противника в глубине его территории, уничтожая при этом вражеские дома и семьи.

В настоящее время штатная численность всех эстонских вооруженных формирований достигает 45 тыс. человек. В следующем году на военную службу будут призваны 1,2 тыс. новобранцев, что в три раза меньше, чем в прошлом году.

9 сентября сообщалось, что закупленное Эстонией у американской компании LMT Defense оружие оказалось низкого качества.

Ранее в России рассказали о росте насмешек над Эстонией.