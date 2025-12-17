Покупательница квартиры Долиной рассказала, что сделает с недвижимостью

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье рассказала в эфире программы «Пусть говорят», что покупала недвижимость для себя и своих детей.

Женщина отметила, что у нее и исполнительницы «разный состав семьи», вкусы тоже отличаются. По этой причине Лурье изначально планировала сделать в купленной квартире в Хамовниках ремонт.

«Я буду делать перепланировку, и я планирую пригласить дизайнера и сделать в другом стиле ремонт. В более современном стиле», — сообщила покупательница.

Лариса Долина больше года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн руб. Покупательница с двумя маленькими детьми Полина Лурье осталась без жилья и денег, а артистка заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу звезды, но 16 декабря высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы. Как прошел громкий процесс, какие аргументы приводила защита Долиной и почему плакала адвокат истицы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее юристы забили тревогу после решения по делу Долиной.