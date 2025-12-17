На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кинопремию «Оскар» перестанут показывать на телевидении

Кинопремию «Оскар» будут показывать на YouTube с 2029 года
true
true
true
close
Carlos Barria/Reuters

Церемонию вручения кинопремии «Оскар» перестанут показывать на телевидении, с 2029 года ее будут транслировать на YouTube. Об этом сообщила Американская академия кинематографических искусств и наук на своем сайте.

«Академия кинематографических искусств и наук и YouTube заключили многолетнее соглашение, которое предоставит YouTube эксклюзивные глобальные права на трансляцию церемонии вручения премии «Оскар», начиная с 2029 года, когда состоится 101-я церемония, и до 2033 года», — говорится в пресс-релизе.

Церемония вручения премии, включая репортажи с красной дорожки, закулисные материалы и многое другое, будут доступны в прямом эфире и бесплатно более чем двум миллиардам зрителей по всему миру на YouTube, а также подписчикам YouTube TV в США.

Платформа поможет сделать «Оскар» доступным для растущей глобальной аудитории благодаря таким функциям, как субтитры и аудиодорожки на нескольких языках, отметили в академии.

Ранее петербургский режиссер рассказал, как попал в шорт-лист «Оскара».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Дикий» всплеск. С чем связан рост аутизма в России и почему это хорошая новость
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами