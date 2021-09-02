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В работе Instagram произошел сбой

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Global Look Press

Данные сайта Downdetector, отслеживающие сбои и отключения международных популярных сайтов, показывают, что в работе социальной сети Instagram наблюдаются неполадки.

По состоянию на 14:11 по мск было зарегистрировано 3482 жалобы на сбои от пользователей. В основном они жалуются на то, что не могут зайти в свои учетные записи и опубликовать новые фотографии.

Большинство пользователей (66%) жалуются на проблемы с загрузкой новостной ленты, 23% не могут войти в профиль, 11% жалуются на работу веб-сайта.

По данным карты сбоев и отчетов о проблемах в Instagram отмечается, что значительные сбои были замечены в Москве и Санкт-Петербурге. В целом, неполадки замечаются по всей Европе и западной России.

Предыдущий сбой в работе Instagram был замечен пользователями социальной сети 2 августа 2021 года.

Большинство (70%) жалуются на проблемы с загрузкой новостной ленты, еще у 16% не получается просмотреть сториз, а 14% испытывают трудности со входом в приложение.
На сбои указывают пользователи из России, Польши, Италии и Украины.

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