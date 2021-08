Ученые сравнили блокчейн с живым организмом

Исследователи из США и Венгрии считают, что блокчейн Ethereum похож на живые организмы, об этом они написали в журнале Origins of Life and Evolution of Biospheres.

По словам ученых, Ethereum растет, реагирует на окружающую среду, саморегулируется и размножается как живое существо. Например, дублирование блокчейна на каждом компьютере сети похоже на дублирование ДНК в каждой клетке организма. При этом авторы также уверены в том, что с помощью технологии блокчейна можно создать бессмертный искусственный организм, управлять эволюцией человека и выбирать, какие навыки будут переданы потомкам.

