Почти половина клиентов сервисов для знакомств доверяют выбор партнера ИИ

Около 44% опрошенных пользователей дейтинговых приложений заявили, что доверяют выбор пары искусственному интеллекту, говорится в исследовании «Лаборатории Касперского».

В качестве респондентов выступили 18 тыс. пользователей со всего мира. 64% из них считают, что алгоритмические рекомендации партнера полностью соответствуют их предпочтениям. 43% заявили, что пойдут на встречу только с теми, кого подобрала нейросеть.

56% опрошенных не уверены, могут ли алгоритмы охватить всю сложность факторов, привлекающих людей друг к другу. Более того, 39% считают, что подобный алгоритм бесчеловечен.

«Лаборатория Касперского» также обнаружила, что приложения для знакомств раскрывают слишком много личной информации о пользователях, что может сделать их уязвимыми для преследования и доксинга (преднамеренное раскрытие в сети идентифицирующей информации).

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что после пандемии молодежь стала отдавать предпочтение виртуальному сексу.