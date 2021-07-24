В российских регионах появятся камеры фиксации использования водителями телефонов за рулем

Министерство внутренних дел России распространит практику видеофиксации использования водителями телефонов за рулем, которая применяется только в Москве, на другие регионы страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

«Места установки комплексов автоматической фотовидеофиксации, имеющих возможность фиксировать нарушения правил применения ремней безопасности и использования мобильных устройств во время движения, определяются в том числе на основании анализа аварийности и выявленных правонарушений», — уточнили в МВД.

Отмечается, что по согласованию с властями других субъектов РФ в будущем данная система будет распространена по всей территории страны. Препятствий для этого нет, отметили в ведомстве.

В Москве благодаря этой системе с начала 2021 года сотрудники полиции выписали по камерам почти 56 тыс. штрафов за вышеперечисленные правонарушения.

Также в МВД добавили, что в Татарстане и Тамбовской области развивается практика автоматической фиксации водителей, не пристегнувших ремень.

Ранее сообщалось, что камеры научились определять, включены ли ходовые огни у автомобилей.