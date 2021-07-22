Обновление ОС от Google сломало устройства пользователей

В новом обновлении операционной системы от Google Chrome OS обнаружена ошибка, которая приводит к поломкам устройств пользователей. Об этом сообщает Gizchina.

Речь идет о версии Chrome OS 91.0.4472.165. Отмечается, что недочет в программе приводит к остановке работы на ОС — юзеры не могут больше пользоваться своими профилями на гаджетах.

В Google подтвердили, что проблема существует и пока прекратили распространять опасное обновление. В настоящее время в корпорации работают над новой сборкой, которая должна устранить баг. Пока что пользователям не предложили какого-либо варианта решения проблемы до выхода исправления.

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