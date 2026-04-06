Названы последствия использования сим-карт детьми до 14 лет

Запрет использования сим-карт детьми до 14 лет может быть связан не столько с борьбой с мошенничеством, сколько с защитой детей от нежелательного контента. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

«Если ребенок получает доступ к материалам, не предназначенным для его возраста, ничего хорошего в этом нет. Работа в этом направлении уже ведется. В России и сейчас существуют решения операторов, при которых несовершеннолетним не показывается контент из черных списков запрещенных ресурсов. Обсуждаемая мера, по сути, может вывести такую практику на более серьезный законодательный уровень. Сам по себе такой подход не выглядит негативным, но только при условии, что система будет работать качественно, а фильтрация контента окажется действительно точной и персонализированной», — отметил Кусков.

По его словам, при введении ограничений по пользованию сим-картами детьми придется решить техническую сторону вопроса: необходимо будет точно фиксировать, что сим-картой пользуется именно ребенок. Речь может идти о механизме, при котором родители при покупке номера сообщают оператору, что он предназначен для несовершеннолетнего.

Кусков сказал, что после 14 лет ситуация выглядит более понятной, поскольку подросток уже получает паспорт. При этом открытым остается вопрос, какая ответственность может наступить для родителей, если они не сообщат, что сим-карта используется ребенком младше этого возраста, подчеркнул Кусков. У него есть сомнения, что именно дети младшего возраста являются основной целью злоумышленников. Для мошенников чаще представляют интерес люди старшего поколения, тогда как у ребенка 10–11 лет, как правило, нет самостоятельного доступа ни к банковским сервисам, ни к «Госуслугам», а карта обычно оформлена на родителей, заключил Кусков.

В Госдуме в марте предложили разрешать полноценный доступ в интернет только после получения паспорта, то есть с 14 лет. Авторы инициативы считают, что такая мера поможет лучше защитить детей от мошенников, опасного контента и других угроз в сети. На этом фоне возникает вопрос, насколько реалистична такая идея на практике, можно ли технически и юридически ограничить доступ детей к интернету по возрасту и не приведет ли это к новым проблемам для семей, школ и самих несовершеннолетних.

