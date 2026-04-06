Трамп заявил об отсуствии у Путина страха перед НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу ABC, что предложение США к союзникам по НАТО принять участие в военной операции против Ирана было проверкой Североатлантического альянса.

Слова американского лидера процитировал журналист телеканала Рэйчел Скотт.

«Я делал это в качестве проверки. Мне это не нужно, ведь так», — сказано в заявлении Трампа.

По мнению главы США, НАТО представляет из себя бумажного тигра, у которого ничего нет.

«И [президент России Владимир] Путин абсолютно их не боится», — говорится в цитате.

До этого Трамп заявил, что всерьез рассматривает возможность выхода США из НАТО в связи с отказом блока помочь в военной операции против Ирана. Он назвал государства блока «бумажными тиграми» и добавил, что это известно и его российскому коллеге Владимиру Путину.

В МИД России заявляли, что военные авантюры НАТО по всему мира всегда становились источником хаоса, приводили к многочисленным жертвам среди мирного населения и разрушительным последствиям. В ведомстве напомнили, что еще в 2007 году, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Путин обратил внимание на то, что НАТО играет дестабилизирующую роль в системе глобального миропорядка после окончания холодной войны.

