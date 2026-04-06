В затонувшем в Амурской области грузовике могли находиться иностранцы

Китайцы могли находиться в грузовике, провалившемся под лед в Амурской области
Граждане Китая, предположительно, находились в грузовике, провалившемся под лед на Зейском водохранилище в Амурской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Источник агентства рассказал, что информация о ЧП на водохранилище поступила в 8:45 мск 1 апреля. В районе поселка Береговой под лед провалились «Камаз» и погрузчик. Трех человек спасти не удалось.

«Личности [мужчин] выясняются, предположительно, граждане КНР», — рассказали в оперативных службах.

Там уточнили, что техника принадлежит ИП Кулахсзян Н. Н.

На место происшествия для проведения оперативно-следственных мероприятий выезжали два сотрудника правоохранительных органов и одна единица техники. Так как выход на лед запрещен, поиски находившихся в грузовике людей в данный момент не ведутся.

По данным МЧС России, провалившийся под лед «Камаз» двигался из поселка Берегового в сторону поселка Хвойного. Всего в машине находились три человека. Позднее в том же месте под лед ушел погрузчик, пытавшийся вытащить грузовик. Водитель успел покинуть транспортное средство и не пострадал.

Ранее в Якутии автомобиль, перевозивший 30 тонн груза, провалился под лед.

 
