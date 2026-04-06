В России придумали, как за 10 дней подобрать оптимальную химиотерапию при раке легкого

Ученые из НовГУ, МГУ и Московской городской онкологической больницы №1 разработали и протестировали технологию быстрого выращивания трехмерных копий опухолей пациентов с немелкоклеточным раком легкого. Это позволит быстрее подбирать эффективную терапию при раке легкого, рассказали «Газете.Ru» в НовГУ.

Немелкоклеточный рак легкого — самая распространенная форма онкопатологии этого органа, на которую приходится до 80 процентов случаев. Пятилетняя выживаемость при этом диагнозе составляет лишь 15-20 процентов. Одна из главных причин столь низкого показателя — отсутствие надежных методов прогнозирования по подбору наиболее эффективного для конкретного пациента химиотерапевтического препарата.

Новый способ создания копий опухолей отличается тем, что они состоят не только из раковых клеток, но и из компонентов естественного микроокружения опухоли — иммунных клеток и стромы (соединительной ткани, формирующей каркас опухоли). Это позволяет за десять дней после операции протестировать чувствительность новообразования к разным химиопрепаратам и подобрать для пациента максимально эффективную схему лечения. Ранее такие тесты либо занимали недели и месяцы, либо не учитывали микроокружение опухоли, что снижало точность прогноза клинической пользы химиотерапии.

Ученые из Великого Новгорода и Москвы использовали принципиально иной подход. Вместо традиционного геля, который обычно поддерживает рост только раковых клеток, исследователи использовали стимул-чувствительный гель отечественного производства, имитирующий внеклеточный матрикс — естественное окружение, в котором клетки находятся в организме.

Этот гель обладает уникальным свойством — после того как клетки смешаны с ним и помещены в лабораторный планшет, он начинает постепенно сжиматься. За счет этого клетки принудительно сближаются друг с другом, что ускоряет образование между ними плотных контактов и их самоорганизацию в компактные сфероиды. В обычных гелях клетки остаются в фиксированном положении и должны самостоятельно мигрировать навстречу друг другу (за счет естественной подвижности — клеточной мотильности), что занимает значительно больше времени.

«Ключевое преимущество нашей методики — это скорость. Мы получаем готовые сфероиды за одну неделю, а уже через десять дней после операции можем провести тестирование препаратов. Это критически важно для клинической практики, когда решение о назначении адъювантной химиотерапии (назначаемой после удаления опухоли) нужно принимать быстро. Нам удалось воссоздать в миниатюре не просто скопление раковых клеток, а сложную систему, включающую все микроокружение новообразования. Именно это позволяет с высокой точностью переносить результаты, полученные на сфероидах, на то, что происходит в организме пациента», — рассказал научный сотрудник лаборатории медицинской информатики НовГУ Рушан Сулиманов.

Разработанный метод позволяет в клинически приемлемые сроки (около 10 дней) создавать из опухолевой ткани пациента функциональные трехмерные модели, на которых можно тестировать эффективность различных химиопрепаратов. В дальнейшем авторы планируют адаптировать метод для работы с материалом, полученным при минимально инвазивных биопсиях, что позволит использовать его и для предоперационного лечения, а также адаптировать протоколы для тестирования иммунотерапевтических препаратов.

