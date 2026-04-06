Рысь напала на женщину в Челябинской области

В Челябинской области рысь напала на женщину, которая вышла проведать домашний скот. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в ночь на 5 апреля в поселке Николаевка Варненского округа. Женщина вышла проведать скот и столкнулась с хищницей. Рысь кинулась на нее и оцарапала.

Пострадавшую осмотрели врачи, обработали раны, от госпитализации она отказалась. По версии специалистов, дикая кошка покинула лес из-за голода и пришла в поселок, чтобы поживиться овцами. Образцы тканей животного направлены на экспертизу, чтобы проверить, не была ли рысь заражена бешенством.

До этого в Саратовской области мужчина попал в больницу после укуса дикого ежа. Сразу после инцидента обратился в травмпункт, получил консультацию врача и был госпитализирован, ему ввели иммуноглобулин с готовыми антителами и вакцину от бешенства.

Ранее агрессивная лиса пыталась прорваться в российский магазин и искусала женщине лицо.