В Московский регион вернулись заморозки

Тишковец: температура воздуха в Московской области к утру опустилась до -1,6°C

Заморозки вернулись в Московскую область к утру 6 апреля. Об этом журналистам РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в ряде населенных пунктов температура воздуха опустилась ниже 0°C. В Ново-Иерусалиме столбики термометров показывали -1,6°C, в Серпухове — -0,9°C, в Михайловском — -0,4°C, в Талдоме и Солнечногорске — -1,2°C, в Наро-Фоминске и Можайске — -0,2°C, в Клину — -0,5 °C и в Волоколамске — -0,6°C.

В столице температура воздуха пока держится в плюсовой зоне. На метеостанции ВДНХ было зафиксировано значение +1,4°C, в Строгино — +1,1°C, в Бутово — +0,5°C, на Балчуге — +3°C, а в Тушино — +0,4°C.

«Заморозки в Москве ожидаются в конце рабочей недели, когда похолодает до <...> -5°C», — предупредил метеоролог.

До этого в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы на дорогах. Предупреждение об опасных погодных условиях в Москве действовало до 9:00 мск 6 апреля, а в области продолжит действовать до 18:00 мск 9 апреля.

Ранее жители Москвы сняли на видео внезапный ливень с градом и снегом.