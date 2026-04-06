Собчак захотела узнать значение татуировок Поклонской и посмотреть ее плейлист

Поклонская назвала государственной тайной значение своих татуировок
Советник генпрокурора России Радведа (Наталья) Поклонская в интервью Ксении Собчак на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» отказалась рассказывать о значении своих татуировок.

В ходе беседы журналистка упомянула фотографию спины Поклонской пятилетней давности, на которой видны две татуировки. Одна из них похожа на цветок, а вторая — на руну. В ответ на просьбу Собчак рассказать о значениях изображений Поклонская назвала их «личными» и предложила зрителям «Осторожно: Собчак» самим расшифровать их смысл.

«Не буду рассказывать. Государственная тайна», — добавила в шутку советник генпрокурора.

Позднее Собчак попросила Поклонскую показать ее плейлист, содержанием которого она уже делилась с журналисткой в интервью пять лет назад. Поклонская также пыталась отшутиться под предлогом возможного наличия в нем запрещенных песен, однако все-таки показала его. Оказалось, что в плейлисте Поклонской много украинских песен и исполнителей, в числе которых певицы Златенция Золотова и Наталья Бучинская.

В ходе интервью Поклонская также объяснила, почему ушла от христианства. По ее словам, на нее никто не оказывал давление, и это был ее осознанный выбор. Поклонская отметила, что прошла путь христианства «от начала до конца» и не понаслышке знает, что это такое.

Ранее Поклонская показала новый образ на фотосессии.

 
