В Астрахани мужчину отправили в СИЗО из-за комментария о госвласти

ФСБ России: жителя Астрахани арестовали за призывы к экстремизму и терроризму
Суд в Астрахани арестовал местного жителя, обвиняемого в публичных призывах к осуществлению террористической и экстремистской деятельности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Астраханской области.

В ведомстве рассказали, что в СИЗО попал мужчина 1978 года рождения. По данным следствия, он является приверженцем украинского военизированного националистического объединения.

Обвиняемый под одним из постов в мессенджере Telegram опубликовал комментарий, в котором призвал к терроризму в отношении государственной власти России. На этом фоне сотрудники ФСБ задержали мужчину, во время допроса он дал признательные показания.

4 апреля в ФСБ России рассказали, что жителя Костромы 1991 года рождения признали виновным в государственной измене и содействии террористической организации. Как сообщили в ведомстве, Ларионов А. С. посредством Telegram связался с представителем запрещенной в стране украинской террористической организации. После этого он занялся подготовкой и распространением информационно-пропагандистских материалов, которые впоследствии публиковались на интернет-ресурсах украинского вооруженного формирования. Кроме того, куратор поручил мужчине составить резюме и устроиться на работу на одно из предприятий в Костромской области. В тот момент Ларионова и задержали, суд приговорил его к 20 годам лишения свободы.

Ранее подростков из Рязанской области, которые подожгли вышку сотовой связи, осудили за теракт.

 
