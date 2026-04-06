На Украине допустили ужесточение мобилизации

Власти Украины могут ужесточить мобилизацию под предлогом введения фиксированных сроков службы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на военного омбудсмена Ольгу Решетилову.

По информации журналистов, в настоящее время прорабатываются варианты установления четких сроков службы, однако отмечается, что реализовать это без расширения мобилизации невозможно.

В интервью изданию «РБК-Украина» Решетилова заявила, что популярных решений о сроках службы в рядах Вооруженных сил Украины не будет, поскольку нельзя бесконечно паразитировать на одних и тех же военнослужащих. По ее словам, необходимо «право на определенность» для военных, однако они находятся в состоянии «неопределенности».

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в конце февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. Власти страны принимают меры, чтобы исключить возможность уклонения от службы для мужчин призывного возраста.

В украинских социальных сетях регулярно появляются видеозаписи принудительной мобилизации и столкновений граждан с сотрудниками военкоматов в различных населенных пунктах. В связи с острой нехваткой личного состава в армии участились рейды в общественных местах, мужчины призывного возраста пытаются любыми способами покинуть страну, нередко рискуя жизнью.

Ранее глава офиса Зеленского обвинил украинцев в нежелании идти воевать.