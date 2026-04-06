«Раб божий или свободный я человек?»: Поклонская объяснила свой уход от христианства

Поклонская назвала уход от христианства своим осознанным выбором
Советник генпрокурора России Радведа (Наталья) Поклонская во время интервью с журналисткой Ксенией Собчак на YouTube-канале объяснила, почему ушла от христианства. По ее словам, на нее никто не оказывал давление — это был ее осознанный выбор.

«По сути, ничего не произошло, за исключением того, что я живая. Все люди в процессе своей жизни меняются, все движется, и в том числе я тоже», — сказала Поклонская.

Она пояснила, что ее выбор был продиктован жизненным опытом и убеждениями. Поклонская заявила, что прошла путь христианства «от начала до конца» и не понаслышке знает, что это такое.

«Чтобы понять, что это такое, нужно прожить эти параметры. <...> И после этого ты получаешь какой-то опыт, и ты принимаешь решение: «Это мне близко, это вообще мое или не мое? Раб божий или свободный я человек?» — резюмировала Поклонская.

Поклонская объявила о «разрыве всех отношений с христианством и вообще с любой авраамической религией» в конце ноября прошлого года. При этом она добавила, что относится к ним уважительно. Советник Генпрокурора попросила так же вести себя по отношению к ее праву хранить в тайне личную информацию.

Позже стало известно, что теперь Поклонская исповедует язычество и даже сменила имя с Натальи на Радведу.

Ранее в посте Поклонской увидели пропаганду деструктивных культов.

 
