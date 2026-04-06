В Омске двое братьев-школьников ушли кататься на самокатах и пропали

В Омске ищут двух братьев, пропавших во время прогулки

В Омске разыскивают двух братьев 10-ти и 11-ти лет, которые не вернулись домой с прогулки, они ушли кататься на самокатах и пропали. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».

Дети ушли из дома в Ленинском округе 5 апреля около шести вечера. Мальчики отпросились у матери и катались на самокатах в районе Сибирского проспекта. С тех пор о них ничего не известно. Поисками занимаются следователи и полиция.

Младший был одет в коричневую кожаную куртку, синие джинсы и черные резиновые сапоги с рисунком робота. На старшем была голубая куртка, камуфляжные штаны, черные кроссовки и черная кепка.

