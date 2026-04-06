Глава МИД Польши одной фразой прокомментировал сорванную диверсию на «Турецком потоке»

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на своей странице в соцсети Х прокомментировал сорванную диверсию на участке газопровода «Турецкий поток», ведущем в Венгрию.

«Подозрительно удачное стечение обстоятельств», — написал Сикорский, приложив видеозапись с выступлением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Таким образом он, вероятно, намекал на то, что в предстоящие выходные в Венгрии пойдут парламентские выборы, в которых участвует Орбан.

5 апреля сербский президент Александр Вучич в ходе телефонного разговора с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном сообщил об обнаружении мощного взрывного устройства и детонаторов для подрыва газовой инфраструктуры между Венгрией и Сербией.

Глава государства уточнил, что взрывчатку нашли в нескольких сотнях метров от трубопровода, по которому поставляют российский газ в Сербию и Венгрию. Он пообещал Орбану информировать его о дальнейшем ходе расследования.

Ранее глава МИД Венгрии прокомментировал инцидент со взрывчаткой у газопровода в Сербии.