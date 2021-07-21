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Эксперт рассказал, зачем выключать компьютер в конце рабочего дня

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Когда компьютер работает слишком долго, значительно возрастает нагрузка на систему охлаждения, что может привести к преждевременному износу и повышает риски выхода устройства из строя или даже возгорания, рассказал «Газете.Ru» Дмитрий Пятунин, директор по ИТ компании Oberon. При этом выключение компьютера в конце рабочего дня продлевает срок службы устройства и не вредит его электронным компонентам.

По словам эксперта, если пользователь использует активное подключение устройства к незащищенной сети, то отключение компьютера избавит от рисков кибербезопасности, нежелательного удаленного подключения и потери данных.

«Для некоторых пользователей компромиссным решением может быть использование режимов сна и гибернации, — рассказал Пятунин. — Во «сне» оборудование компьютера переходит в состояние низкого энергопотребления, все файлы и приложения, оставшиеся открытыми, сохраняются в оперативной памяти и будут доступны сразу после включения. Однако существует потенциальный риск потери данных, например, из-за отключения электричества. При режиме гибернации все содержимое оперативной памяти переносится на энергонезависимый системный диск, что исключает потерю данных, но относительно повышает нагрузку на возобновление работы».

Использование этих режимов не освобождает от необходимости периодически перезагружать компьютер для обеспечения очистки оперативной памяти и применения установленных обновлений, добавил эксперт.

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