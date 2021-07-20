Россиянам дали пять советов, как защититься в отпуске

Эксперт по защите от неизвестных угроз Check Point Software Technologies Сергей Невструев в беседе с «Газетой.Ru» дал пять советов по кибербезопасности для людей, который отправляются в отпуск.

«Прежде всего, не используйте общедоступные Wi-Fi сети. Хакеры нередко сидят в кафе или аэропортах в ожидании, когда путешественники войдут в общедоступную Wi-Fi сеть, чтобы начать охоту за данными ничего не подозревающих людей», — говорит Невструев.

Также стоит смотреть по сторонам и обращать внимание на людей, которые могут подсмотреть важные данные на экране устройства. Например, информацию по банковской карте или пароли от социальных сетей. Эксперт рекомендует приобрести специальную пленку для дисплея, ограничивающую угол обзора.

«Перепроверяйте сайты, с помощью которых вы бронируете билеты. Кибератаки, связанные с путешествиями, могут произойти еще до начала поездки. Убедитесь в надежности туристического сайта, который вы используете. Мошенники часто создают копии оригинальных сайтов и притворяются, что предлагают роскошные поездки со скидками для того, чтобы украсть вашу личную информацию», — предупреждает собеседник «Газеты.Ru».

Кроме того, необходимо быть крайне бдительными при использовании банкоматов — в сомнительных местах снимать деньги не стоит.

«Известно, что хакеры подключают устройства для кражи данных с карт в некоторых банкоматах, особенно это касается туристических районов. Используйте официальные банкоматы, которые находятся в отделении банка», — отмечает Невструев.

Также он рекомендует не делиться своим местоположением в соцсетях.

«Не объявляйте дату и место своего отпуска в социальных сетях или в личной переписке. Это не только является открытым приглашением в ваш дом для всех видов преступников, но и дает подсказки киберпреступникам в планировании кибератак», — заключает специалист.