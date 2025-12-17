На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ раскрыли позицию Европы относительно мирного соглашения по Украине

WSJ: для Европы плохая мирная сделка по Украине хуже, чем ее отсутствие
Virginia Mayo/AP

Европейские лидеры неоднократно заявляют, что поддерживают Украину ради защиты демократии и международного права, однако для них есть мотивация с «личной выгодой». Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Как говорится в тексте, плохая мирная сделка может привести к более масштабному конфликту на континенте. По мнению авторов, Европа не хочет позволить выйти России из мирных переговоров в позиции с значительно расширенными производственными мощностями, воспринимающую НАТО как «слабую организацию».

«Для Европы, как и для Украины, плохая мирная сделка, оставляющая Киев слабым и уязвимым, на данный момент хуже, чем полное отсутствие сделки», — говорится в тексте.

До этого газета The New York Times писала, что американские и европейские переговорщики разработали проекты двух документов поддержки Украины после заключения мирного соглашения с Россией. По данным газеты, проекты документов по вопросам безопасности были выработаны после интенсивных переговоров в Берлине в начале недели. В них участвовали представители ЕС, включая Францию, Германию, Италию и Великобританию.

Ранее в США усомнились, что Трамп пожертвует Майами, чтобы спасти Вильнюс.

Переговоры о мире на Украине
