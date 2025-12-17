На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Новгородской области официально запретили публиковать данные о беспилотниках

Губернатор Новгородской Дронов области подписал указ о запрете публикаций о БПЛА
Inna Varenytsia/Reuters

Губернатор Новгородской области Александр Дронов подписал указ, ограничивающий публикацию в интернете информации о применении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Документ вступил в силу 17 декабря. В сообщении уточняется, что под запрет попадают материалы, в том числе фото и видео, содержащие сведения о типе БПЛА, месте запуска или падения, траектории полета, поражении объектов, характере нанесенного ущерба, а также о работе систем ПВО и радиоэлектронной борьбы.

При этом ограничения не распространяются на публикации правоохранительных органов, федеральных и региональных исполнительных органов власти, губернатора и органов местного самоуправления, а также на информацию с указанием источника размещения.

В октябре запрет на публикацию и распространение фотографий и видео с последствиями применения ракет и беспилотников ввели в Ярославской области.

Ранее в Самарской области ввели штраф в размере до 1 млн рублей за съемку дронов и публикацию видео с ними.

