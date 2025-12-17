На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-сотрудник СБУ объяснил, почему Залужный не пойдет в президенты Украины

Прозоров: экс-главком ВСУ Залужный не согласится стать президентом Украины
Бывший главком вооруженных сил Украины (ВСУ) и посол в Великобритании Валерий Залужный вряд ли согласится занять пост президента страны. Такое мнение в интервью ТАСС высказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

По его словам, любой кандидат, который согласится занять должность президента Украины, — это «фактически камикадзе», так как после нынешнего главы государства Владимира Зеленского «останется рухнувшая экономика и вообще кризис в стране». При этом быстро исправить сложившуюся ситуацию на Украине будет сложно, отметил Прозоров.

Залужному, как полагает экс-сотрудник СБУ, после прихода к власти пришлось бы столкнуться с той же волной ненависти, как и Зеленскому сейчас, поскольку он не сможет быстро наладить нормальную жизнь на Украине.

«Если Залужный умный, а он действительно умный, он никогда не согласится на эту должность», — заключил Прозоров.

До этого Залужный заявил, что после окончания боевых действий на Украине может наступить полоса нестабильности, чреватая серьезными рисками вплоть до начала гражданской войны. Он напомнил, что в украинские города с фронта вернутся сотни тысяч людей, которые столкнутся с отсутствием работы, жилья и возможности самореализации, что может толкнуть их на путь криминальной деятельности и «конфликта с обществом».

Ранее в Совфеде рассказали, кого Россия хочет видеть во главе Украины.

