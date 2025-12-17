Названы производители самых надежных автомобилей

Американский журнал Consumer Reports опубликовал ежегодный рейтинг надежности автомобильных брендов.

На первом места находится Toyota с индексом надежности 66 баллов. Вторую строчку занял Subaru (63 балла), третью - Lexus (60 баллов). В пятерку также вошли Honda (59) и BMW (58).

В нижней части списка оказались бренды, активно внедряющие новые платформы и технологии. В частности, Jeep (28 баллов), Ram (26) и Rivian (24) заняли последние места.

До этого журнал Hotcars опубликовал рейтинг самых надежных автомобилей марки Toyota за последнее десятилетие.

Так, первое место в рейтинге заняла Toyota Camry 2014 года выпуска. Эксперты пояснили, что этой модели не коснулись отзывные кампании и массовые жалобы владельцев. На второй строчке оказался кроссовер Toyota Venza того же года выпуска, который некоторое время официально продавался в РФ. Тройку лидеров замкнул субкомпактный кроссовер C-HR 2020 года.

Также в топ-10 попали Toyota Corolla 2016 года выпуска, Toyota RAV4 (2018), Toyota Avalon (2018), Toyota Prius (2017), Toyota Tacoma (2022), Toyota Tundra (2021) и Toyota Sienna (2016).

Ранее были названы самые надежные автомобили с пробегом.