В Госдуме призвали Минпросвещения не унижать учителей зарплатной реформой

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» призвал Минпросвещения прекратить «махинации» с окладами и надбавками учителей в регионах. Он подчеркнул, что в рамках новой системы оплаты труда должны повышаться и оклады, и зарплаты педагогов.

«Получаю все больше обращений от педагогов из различных регионов — они жалуются на пересмотр зарплат. Им немного повышают оклады — на пару тысяч, при этом срезают различные надбавки и выплаты. В итоге теперь проверка тетрадей у них бесплатна, заведование кабинетом — бесплатно, за выслугу лет и категорию — тоже ничего. Видимо так регионы готовятся к новой системе оплаты труда педагогов, которая предполагает рост окладов. Оклады повышаются за счет всего остального, а зарплаты не растут или вообще снижаются. Реформа зарплат саботируется, даже не начавшись. Оборачивается очередными унижениями для наших учителей. Я призываю Минпросвещения обратить внимание на проблему и пресечь эти махинации на местах», — сказал Миронов.

По его мнению, в основе реформы зарплат педагогов должны быть программные принципы, тогда повысятся итоговые выплаты.

«Зарплаты педагогов должны быть не меньше 200% от средних зарплат в регионах, и это в расчете на одну ставку. Оклады должны составлять не меньше 70% от заработка. Это предложения нашей партии, на которых нужно строить новую систему оплаты труда. В итоге и оклады, и зарплаты учителей должны существенно повышаться — в этом суть и цель реформы. А не в том, чтобы «перетасовать» различные выплаты и по-прежнему платить педагогам мизер», — констатировал Миронов.

