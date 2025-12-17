Финляндия отказалась помогать Украине в случае провала решения по активам РФ

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отверг идею о внесении страной взносов из национального бюджета для помощи Украине в случае провала попытки Европейского союза использовать замороженные активы России для кредита Киеву. Об этом политик сказал в интервью Financial Times.

«Это невозможно», — сказал Орпо.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники в институтах Евросоюза сообщило, что руководство объединения будет расценивать как катастрофу для ЕС и Украины провал плана конфискации активов России под прикрытием схемы «репарационного кредита».

Решение по выделению средств для Украины на 2026–2027 годы будет приниматься на саммите ЕС 18–19 декабря. В документе Еврокомиссии указаны два пути финансирования Украины в ближайшие два года: выдача так называемого «репарационного кредита» за счет замороженных активов РФ и заимствования ЕС.

Ранее на Западе рассказали о давлении США на Европу из-за российских активов.