В Ялте экс-чиновника по делу о мошенничестве отпустили под подписку о невыезде

Бывшего главу отдела закупок администрации Ялты, задержанного по подозрению в мошенничестве с муниципальным земельным участком, отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщили ТАСС в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество с использованием служебного положения) в отношении чиновника.

Мужчину задержали 15 декабря. По версии следствия, чиновник потребовал более 300 тыс. рублей за оформление права собственности на земельный участок, который находился в муниципальной собственности, на одного из жителей Ялты.

На опубликованных спецслужбой кадрах показывали конверт с деньгами, находившийся в автомобиле подозреваемого.

10 декабря стало известно о задержании первого заместителя главы администрации городского округа Снежное в Донецкой народной республике при получении крупной взятки.

В конце ноября глава Сакского района республики Крым Вячеслав Хаджиев был задержан по подозрению в получении взятки в размере 2 млн рублей.

Ранее татарстанского чиновника задержали после нападения стаи из 11 собак на девочку.