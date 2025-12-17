На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ялте экс-чиновника по делу о мошенничестве отпустили под подписку о невыезде

ФСБ: экс-главе отдела закупок Ялты запретили выезд из-за дела о мошенничестве
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывшего главу отдела закупок администрации Ялты, задержанного по подозрению в мошенничестве с муниципальным земельным участком, отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщили ТАСС в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество с использованием служебного положения) в отношении чиновника.

Мужчину задержали 15 декабря. По версии следствия, чиновник потребовал более 300 тыс. рублей за оформление права собственности на земельный участок, который находился в муниципальной собственности, на одного из жителей Ялты.

На опубликованных спецслужбой кадрах показывали конверт с деньгами, находившийся в автомобиле подозреваемого.

10 декабря стало известно о задержании первого заместителя главы администрации городского округа Снежное в Донецкой народной республике при получении крупной взятки.

В конце ноября глава Сакского района республики Крым Вячеслав Хаджиев был задержан по подозрению в получении взятки в размере 2 млн рублей.

Ранее татарстанского чиновника задержали после нападения стаи из 11 собак на девочку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как прокачать чувство юмора. Теория и практика
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами