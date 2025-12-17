В ХМАО водитель выпал из машины прямо на дорогу и был придавлен ехавшей мимо машиной

В ХМАО водителя придавило машиной после того, как он выпал на проезжую часть

Водитель машины дважды за один вечер попал в ДТП в ХМАО и не выжил. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Инцидент произошел на 71-м километре трассы «Сургут – Когалым». По данным полиции, мужчина за рулем «УАЗ» решил обогнать машину перед ним, но не смог справиться с управлением, из-за чего вылетел на встречную полосу и там столкнулся с «ГАЗ».

«После удара водитель «УАЗ» выпал из автомобиля на проезжую часть дороги, где на него совершил наезд «КамАЗ», – сообщается в публикации.

Прибывшие на место медики оказали пострадавшему помощь, но спасти его не смогли.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники МВД. Им предстоит выяснить все обстоятельства аварии.

До этого в Башкирии 19-летняя пассажирка выпала из автомобиля во время движения. Девушка спала на заднем сиденье, когда водитель решил устроить дрифт. Во время маневра россиянка оказалась на асфальте, но не пострадала.

