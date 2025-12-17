В ЦСКА рассказали, кто из игроков может уехать в Европу

В ЦСКА высказались о возможном переходе Кисляка и Глебова в Европу

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о возможном интересе к полузащитникам клуба Кирилле Глебове и Матвее Кисляке со стороны европейских команд. Его слова передает Probk.ru.

«Думаю, каждый сильный молодой игрок в России хочет попробовать себя в Европе. На топовые чемпионаты они, конечно, смотрят. Не думаю, что зимой что-то возможно, но в жизни все бывает», — рассказал Брейдо.

По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Матвея Кисляка оценивается в 20 миллионов евро. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) он принял участие в 27 матчах во всех турнирах, где забил пять мячей и отдал пять результативных передач.

Стоимость Кирилла Глебова составляет 8 миллионов евро. В этом сезоне футболист сыграл 23 матча, отметившись шестью забитыми голами и тремя голевыми передачами.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

