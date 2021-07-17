Хакер похитил идентификационные данные жертв обрушении дома во Флориде

Хакер похитил идентификационные данные нескольких человек, которые погибли в результате обрушения многоквартирного дома в американском городе Серфсайд в штате Флорида. Такое заявление сделал мэр Серфсайда Чарльз Беркетт, передает местный телеканала Local 10 News.

Он сообщил, что близкие этих людей уже оповещены о данном инциденте.

Мэр отметил, что семьям людей, которые погибли при обрушении дома, необходимо заблокировать банковские карты, которые тем принадлежали. Наличие идентификационных данных погибших облегчает для кибрепретспуника доступ к принадлежавшим им финансовым счетам.