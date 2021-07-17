Трамп сообщил, что у него нет аккаунтов в соцсетях

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что у него нет аккаунтов в социальных сетях. Об этом пишет РИА «Новости».

Большая часть учетных записей Трампа были удалены или заблокированы. Это случилось после того, как его обвинили в разжигании ненависти после штурма Капитолия сторонниками экс-президента США 6 января 2021 года.

Тогда же Палата представителей вынесла Трампу импичмент по тем же обвинениям, но Сенат его оправдал голосами однопартийцев-республиканцев.

«В качестве ответа на множество вопросов: я не присутствую на каких-либо социальных медиаплатформах в какой-либо форме, в том числе и на Parler, GETTR, Gab. Когда я решу выбрать платформу или же построить или завершить свою собственную, об этом будет объявлено», — сообщил Трамп.

Ранее Трамп сообщил, что никогда не планировал привлекать военных для сохранения своей власти после проигрыша на прошлогодних выборах главы Соединенных Штатов. Бывший президент отметил, что «это все пустая болтовня сочинителей лживых новостей и одного генерала, который не имеет об этом никакого понятия».