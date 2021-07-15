Microsoft вернет скрепку-помощника Clippy в обмен на 20 тыс. лайков в Twitter

Компания Microsoft опубликовала сообщение в своем Twitter, в котором заявила, что вернет знаменитого скрепку-помощника Clippy, если твит соберет 20 тыс. лайков. На данный момент его лайкнули более 50 тыс. пользователей.

По данным The Verge, Clippy впервые появился в Office 97 в качестве помощника, предлагающего помощь и советы по использованию Microsoft Office, но в 2001 году он исчез из операционной системы. Видимо, в Microsoft поняли, что людям нравится компания забавной антропоморфной скрепки, поэтому решили вернуть ее обратно, подчеркивает издание.

Ранее компания Microsoft представила облачную версию операционной системы Windows. Система получила название Windows 365. Отмечается, что ОС предназначена для доступа пользователей к своим приложениям и данным в удаленном режиме с любого устройства.