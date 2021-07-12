YouTube запустил в России сервис для съемки коротких видео

В Google заявили о запуске в России сервиса YouTube Shorts. Этот сервис является аналогом соцсети TikTok.

«Этот инструмент позволяет снимать яркие короткие видео на смартфон и сразу публиковать их. Мы начали тестировать функцию в Индии и США, и авторам очень понравился этот формат. Кроме того, короткие видео становятся все популярнее: ежедневно они набирают свыше 6,5 млрд просмотров по всему миру», — говорится в публикации пресс-службы Google.

С 12 июля в России YouTube Shorts будет доступен в бета-версии.

О том, что YouTube запускает аналог TikTok, стало известно в сентябре прошлого года.

Ранее сообщалось, что Instagram копирует функции TikTok.