Facebook, WhatsApp и Twitter грозят штрафы за отсутствие локализации данных россиян

Компании Facebook, WhatsApp и Twitter могут быть оштрафованы за неподтверждение локализации на территории России баз данных граждан страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Роскомнадзора.

В ведомстве уточнили, что представители американских интернет-сервисов были вызваны на составление административных протоколов за нарушение требований российского законодательства.

Согласно сообщению, в отношении WhatsApp будет составлен административный протокол за первое нарушение требования о локализации в соответствии со ст. 13.11 («Нарушение законодательства РФ в области персональных данных») Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), в отношении Facebook и Twitter — за повторное нарушение требования.

«Отсутствие подтверждения факта локализации баз данных российских граждан на территории РФ влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 1 миллиона до 6 миллионов рублей (часть 8 ст. 13.11 КоАП РФ). В случае повторного нарушения этого требования — от 6 миллионов до 18 миллионов рублей (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ)», — пояснил Роскомнадзор.

Ранее в Госдуме заверили, что крупные зарубежные IT-компании не уйдут из России из-за требования о локализации.

В мае текущего года Facebook, Twitter и другие социальные сети обязали локализовать базы данных российских пользователей из России к 1 июля и сообщить о результатах Роскомнадзору.