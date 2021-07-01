Видео в TikTok сделают втрое длиннее

Социальная сети с короткими видео TikTok увеличила максимальную продолжительность загружаемых видео с одной до трех минут. Об этом сообщается пресс-служба сервиса.

«В ближайшие недели мы предоставим пользователям возможность создавать более длинные видео в TikTok, что даст нашему международному сообществу возможность снимать, загружать и редактировать видео продолжительностью до трех минут непосредственно в TikTok», — говорится в сообщении.

Сервис пояснил, что до этого функция была доступна для некоторых пользователей, а теперь доступ к ней получат все.

«Когда все будет готово, вы получите уведомление о том, что более длинные видео теперь являются частью вашего набора инструментов», — сообщили в TikTok.

В последние годы TikTok стал популярен среди певцов, артистов и других известных персон. Свои ролики при помощи сервиса выкладывают, например, Аврил Лавин, южнокорейский бойз-бенд BTS и актер Уилл Смит.